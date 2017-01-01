Байкери влаштували у Києві новорічний мотопробіг
- Сьогодні, 18:58
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Байкерів були у костюмах санта-клаусів і снігуроньок
Близько 50 байкерів у костюмах санта-клаусів і снігуроньок 31 грудня влаштували святковий мотопробіг вулицями столиці. Про це повідомляє «Укрінформ».
Спочатку учасники акції зібрались у Міжнародному аеропорту «Київ», де зустріли «снігуроньок» і вручили новорічні подарунки маленьким пасажирам. Після цього байкери зробили коло пошани і колоною вирушили у традиційний мотопробіг вулицями столиці.
Дорогою мотоциклісти зробили кілька зупинок, аби привітати жителів і гостей Києва, зокрема побували на Хрещатику.
Участь в мотопробігу брав український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк, який і очолив колону байкерів.
Мотопробіг напередодні Нового року столичні байкери влаштовують уже 15-й рік поспіль.