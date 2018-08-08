Бендер і Кіса. Поліція затримала серійних грабіжників, які крали навіть стільці



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Під час обшуків вдома у підозрюваних було знайдено викрадені речі

В Вишгородському районі, що під Києвом, поліцейські затримали двох чоловіків, які підозрюються у вчиненні 18 крадіжок з домоволодінь та автомобілів. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

До Вишгородського відділу поліції почастішали звернення мешканців одного з районів. Правоохоронці детально вивчили та проаналізували кожен злочин та врешті-решт встановили причетних до цього осіб, сказано в повідомленні.

Ними виявилися 26-річний та 39-річний місцеві жителі. Обидва неодноразово були засуджені за багатьма статтями кримінального кодексу, молодший з них має дружину та виховує двох малолітніх дітей.

В рамках відкритого за фактами крадіжок кримінального провадження за місцем проживання зловмисників поліцейські провели санкціоновані обшуки, де вилучили крадене. Серед речей, які впізнали потерпілі, – автомагнітоли, електроінструменти, велосипеди, телевізори, акумулятори і навіть стільці. Сума нанесених збитків - десятки тисяч гривень.

Під час затримання зловмисники не чинили опору та у скоєному зізналися. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно них міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Також поліція перевірятиме причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів на території регіону.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.