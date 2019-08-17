Білорус намагався вилетіти з «Борисполя» за підробленим українським паспортом



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Затримання відбулося під час оформлення пасажирів, які відлітали рейсом до Угорщини

У п’ятницю, 16 серпня, співробітники Держприкордонслужби в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» не пропустили громадянина Білорусі 1967 року народження.

Затримання відбулося під час оформлення пасажирів, які відлітали рейсом до Угорщини. У ході перевірки документів прикордонники встановили, що чоловік надав на паспортний контроль частково підроблений паспорт громадянина України. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

За результатами поглибленого вивчення паспортного документа з’ясувалося, що документ має часткову підробку, а саме – в ньому замінена сторінка з установчими даними.

Подальша перевірка прикордонникам також показала, що чоловік в'їхав на територію України за дійсним паспортом громадянина Білорусі.

На виявленого правопорушника склали адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП. Затриманого громадянина Білорусі передали співробітникам Національної поліції для прийняття подальшого правового рішення.

Як повідомлялося, працівниками митного поста «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці ДФС вдруге за останній час зафіксовано спробу ввезення на митну територію України фітнес-браслетів з порушенням митних правил на суму орієнтовно пів мільйона гривень.