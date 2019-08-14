У «Борисполі» митники затримали велику партію китайських фітнес-браслетів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У валізах громадянки Китаю виявлено 380 фітнес-браслетів Фото: ДФС

Китаянка намагалася ввезти в Україну фітнес-браслети на суму орієнтовно півмільйона гривень

Працівниками митного поста «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці ДФС вдруге за останній час зафіксовано спробу ввезення на митну територію України фітнес-браслетів з порушенням митних правил на суму орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба управління ДФС в Київській області.

«380 фітнес-браслетів з функцією годинника в комплекті, дисплейні модулі, мобільні телефони, акумуляторні батареї тощо знаходилися у громадянки Китаю, яка прибула авіарейсом до України і для проходження митного контролю самостійно обрала спрощену систему – «зелений коридор»... На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажирка не надала, до моменту перетину нею «зеленої лінії» для отримання довідкової інформації в інформаційній зоні та роз’яснення митних правил і порядку використання двоканальної системи до інспектора митниці не зверталась», - розповіли у ДФС.

Весь товар переміщувався у двох валізах та двох картонних коробках пасажирки без ознак приховування.

З виявлених товарів пасажирці було пропущено два її особистих телефони iPhone 5.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено до винесення судом рішення у справі.