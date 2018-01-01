Біля автодоріг Київської області встановлюють пункти обігріву
- Сьогодні, 18:05
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Фото: прес-служба ДСНС
Пункт обігріву у Київській області
Водії вантажівок, яких не пускатимуть вночі до столиці, зможуть зігрітися та перечекати снігопад
Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій встановлюють пункти обігріву біля автодоріг Київської області. Такі заходи необхідні внаслідок обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва, яке буде діяти в ніч з 17 на 18 січня.
«Обмеження триватиме на період снігопаду. В місцях відстою великогабаритного транспорту будуть розгорнуті пункти обігріву, де водії зможуть зігрітися та перечекати снігопад», — зазначають у ДСНС.
Як стверджують у Службі, рятувальники Київщини знаходяться в повній готовності до боротьби з наслідками снігопаду і прийдуть на допомогу кожному, хто цього потребуватиме.