Біля автодоріг Київської області встановлюють пункти обігріву

Водії вантажівок, яких не пускатимуть вночі до столиці, зможуть зігрітися та перечекати снігопад

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій встановлюють пункти обігріву біля автодоріг Київської області. Такі заходи необхідні внаслідок обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва, яке буде діяти в ніч з 17 на 18 січня. [READ_MORE] «Обмеження триватиме на період снігопаду. В місцях відстою великогабаритного



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Фото: прес-служба ДСНС Пункт обігріву у Київській області

Водії вантажівок, яких не пускатимуть вночі до столиці, зможуть зігрітися та перечекати снігопад

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій встановлюють пункти обігріву біля автодоріг Київської області. Такі заходи необхідні внаслідок обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва, яке буде діяти в ніч з 17 на 18 січня.

«Обмеження триватиме на період снігопаду. В місцях відстою великогабаритного транспорту будуть розгорнуті пункти обігріву, де водії зможуть зігрітися та перечекати снігопад», — зазначають у ДСНС.

Як стверджують у Службі, рятувальники Київщини знаходяться в повній готовності до боротьби з наслідками снігопаду і прийдуть на допомогу кожному, хто цього потребуватиме.