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    Біля автодоріг Київської області встановлюють пункти обігріву

    Водії вантажівок, яких не пускатимуть вночі до столиці, зможуть зігрітися та перечекати снігопад
    Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій встановлюють пункти обігріву біля автодоріг Київської області. Такі заходи необхідні внаслідок обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва, яке буде діяти в ніч з 17 на 18 січня. [READ_MORE] «Обмеження триватиме на період снігопаду. В місцях відстою великогабаритного
    • Сьогодні, 18:05
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    Пункт обігріву у Київській області
    Фото: прес-служба ДСНС
    Пункт обігріву у Київській області

    Водії вантажівок, яких не пускатимуть вночі до столиці, зможуть зігрітися та перечекати снігопад

    Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій встановлюють пункти обігріву біля автодоріг Київської області. Такі заходи необхідні внаслідок обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва, яке буде діяти в ніч з 17 на 18 січня.

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    «Обмеження триватиме на період снігопаду. В місцях відстою великогабаритного транспорту будуть розгорнуті пункти обігріву, де водії зможуть зігрітися та перечекати снігопад», — зазначають у ДСНС.

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    Біля автодоріг Київської області встановлюють пункти обігріву
    Біля автодоріг Київської області встановлюють пункти обігріву
    Біля автодоріг Київської області встановлюють пункти обігріву
    Біля автодоріг Київської області встановлюють пункти обігріву

    Як стверджують у Службі, рятувальники Київщини знаходяться в повній готовності до боротьби з наслідками снігопаду і прийдуть на допомогу кожному, хто цього потребуватиме.

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