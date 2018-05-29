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    Біля Лаври не роз’їхалися Ford і BMW

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    <p>BMW не вдалося уникнути зіткнення з Ford</p> - Біля Лаври не роз’їхалися Ford і BMW
    Фото: Інформатор

    BMW не вдалося уникнути зіткнення з Ford

    Обидві машини отримали серйозні пошкодження

    У понеділок, 28 травня, в Києві на вулиці Лаврській сталася ДТП: зіткнулися BMW і Ford Mondeo.

    Аварія трапилася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Обидва автомобілі їхали по вулиці Лаврській в сторону станції метро «Арсенальна». За словами пасажира BMW, вони рухалися в крайній лівій смузі, Ford в правій. В районі Лаврського провулку Mondeo спробував здійснити розворот зі своєї смуги. В результаті чого сталося зіткнення. «Німець» до останнього намагався загальмувати, на асфальті довгий гальмівний слід.

    Обидві машини отримали серйозні пошкодження.

    В результаті зіткнення ніхто не постраждав.

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    Біля Лаври не роз’їхалися Ford і BMW
    Біля Лаври не роз’їхалися Ford і BMW
    Біля Лаври не роз’їхалися Ford і BMW
    Біля Лаври не роз’їхалися Ford і BMW
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, вихідними у Києві екс-депутат напідпитку катався вулицями міста. 

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