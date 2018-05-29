Біля Лаври не роз’їхалися Ford і BMW



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор BMW не вдалося уникнути зіткнення з Ford

Обидві машини отримали серйозні пошкодження

У понеділок, 28 травня, в Києві на вулиці Лаврській сталася ДТП: зіткнулися BMW і Ford Mondeo.

Аварія трапилася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

Обидва автомобілі їхали по вулиці Лаврській в сторону станції метро «Арсенальна». За словами пасажира BMW, вони рухалися в крайній лівій смузі, Ford в правій. В районі Лаврського провулку Mondeo спробував здійснити розворот зі своєї смуги. В результаті чого сталося зіткнення. «Німець» до останнього намагався загальмувати, на асфальті довгий гальмівний слід.

Обидві машини отримали серйозні пошкодження.

В результаті зіткнення ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, вихідними у Києві екс-депутат напідпитку катався вулицями міста.