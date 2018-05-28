У столиці екс-нардеп катався напідпитку на Mercedes, - ЗМІ

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Фото: Київ Оперативний У Києві екс-нардеп катався напідпитку на Mercedes

Водій, хитаючись вийшов із авто

У Києві екс-депутат напідпитку катався вулицями міста. Про це інформує «Київ. Оперативний».

Зокрема, на лінію «102» надійшло звернення про те, що невідомий чоловік на автомобілі Mercedes, «підрізав» авто заявника та почав погрожувати. На думку заявника, водій був п’яний.

Незабаром надійшло ще одно повідомлення: поліцію викликали перехожі, які побачили п‘яного водія, який сів в авто і поїхав у невідомому напрямку.

Наряд патрульної поліції помітив цей автомобіль, коли він вже їхав у дворі. Його зупинили і водій, хитаючись вийшов з авто.

«Як виявилося, водієм виявився колишній депутат (VI скликання) із 30-річним досвідом у галузі права, у якого вчора був день народження. Одразу обрав тактику «я не їхав, я пішоход», а тому і проходити будь-які тести відмовився», - йдеться у повідомленні.

Проте, як пише видання, все одно були оформлені відповідні документи.