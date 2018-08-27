Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)



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Фото: Інформатор Кабіна «Газелі» виявилася практично повністю знищена

Водій «Газелі» не помітив припаркований біля узбіччя Mercedes Sprinter

На Броварському проспекті у Києві, біля станції метро «Лісова», сталася аварія за участю автомобілів «Газель» і Mercedes Sprinter. «Газель» належить одному з хлібних комбінатів.

ДТП сталася у неділю, 26 серпня, близько о 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, водій автомобіля «Газель», рухаючись по Броварському проспекту у бік міста Бровари, не помітив припаркований біля узбіччя Mercedes Sprinter. Машина на великій швидкості влетіла в задню частину «німця». Удар був такої сили, що кабіна «Газелі» виявилася практично повністю знищена.

Водієві «хлібовозки» дуже пощастило, він відбувся лише легким переляком і подряпиною на животі. Водій Sprinter не постраждав, а сам мікроавтобус отримав кілька подряпин задньої частини.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Винуватця аварії встановить слідство.

Як повідомлялося, 27 серпня на перетині вулиці Анни Ахматової і проспекту Петра Григоренка у Києві сталася аварія за участю автомобілів Dacia служби таксі Uber і Volkswagen Golf.