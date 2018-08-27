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    Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)

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    <p>Кабіна &laquo;Газелі&raquo; виявилася практично повністю знищена</p> - Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Кабіна «Газелі» виявилася практично повністю знищена

    Водій «Газелі» не помітив припаркований біля узбіччя Mercedes Sprinter

    На Броварському проспекті у Києві, біля станції метро «Лісова», сталася аварія за участю автомобілів «Газель» і Mercedes Sprinter. «Газель» належить одному з хлібних комбінатів.

    ДТП сталася у неділю, 26 серпня, близько о 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, водій автомобіля «Газель», рухаючись по Броварському проспекту у бік міста Бровари, не помітив припаркований біля узбіччя Mercedes Sprinter. Машина на великій швидкості влетіла в задню частину «німця». Удар був такої сили, що кабіна «Газелі» виявилася практично повністю знищена.

    Водієві «хлібовозки» дуже пощастило, він відбувся лише легким переляком і подряпиною на животі. Водій Sprinter не постраждав, а сам мікроавтобус отримав кілька подряпин задньої частини.

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    Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» «Газель» із хлібом влетіла у Mercedes (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Винуватця аварії встановить слідство.

    Як повідомлялося, 27 серпня на перетині вулиці Анни Ахматової і проспекту Петра Григоренка у Києві сталася аварія за участю автомобілів Dacia служби таксі Uber і Volkswagen Golf.

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