На Позняках автомобіль Uber протаранив Volkswagen (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на перетині вулиці Анни Ахматової і проспекту Петра Григоренка

Водій Volkswagen не поступився дорогою автомобілю Dacia служби таксі

У понеділок, 27 серпня, на перетині вулиці Анни Ахматової і проспекту Петра Григоренка у Києві сталася аварія за участю автомобілів Dacia служби таксі Uber і Volkswagen Golf.

ДТП сталася близько 0:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліції, водій Volkswagen Golf рухався по проспекту Петра Григоренка. Виїжджаючи на вулицю Анни Ахматової на зелений сигнал світлофора, він не помітив автомобіль Dacia служби таксі Uber, який прямував у бік Харківського шосе, і не поступився йому дорогою. Водій Dacia не встиг загальмувати і врізався в бік «німця». Удар був таким сильним, що обидві машини розвернуло на дорозі.

У момент аварії в Dacia знаходився пасажир. Ні він, ні водій таксі не постраждали. Незважаючи на спрацювання подушок безпеки, у Golf постраждали двоє людей. У одного перелом руки, у другого - плеча. Обох госпіталізували.

На місці працювали екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 26 серпня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.