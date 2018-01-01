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    Біля Солом'янського суду Києва чоловік із сокирою розтрощив десяток авто

    Чоловік методично бив по автівках, а коли співробітники суду підняли галас, почав ще сильніше трощити машини
    Невідомий із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив близько 10 автомобілів. Про це повідомляє суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк на своїй сторінці  у Facebook. «Невідомий сьогодні в обід забіг у двір суду з сокирою і почав трощити просуваючись проти годинникової стрілки
    • Сьогодні, 15:41
    • Розсилка

    Чоловік методично бив по автівках, а коли співробітники суду підняли галас, почав ще сильніше трощити машини

    Невідомий із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив близько 10 автомобілів.

    Про це повідомляє суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк на своїй сторінці  у Facebook.

    «Невідомий сьогодні в обід забіг у двір суду з сокирою і почав трощити просуваючись проти годинникової стрілки знаходяться там машини. Близько 10 машин. Від вибитого скла до пробитих капотів. Будні Солом'янського суду», – написала вона.

    За даними прес-секретаря Вищої ради правосуддя Оксани Лисенко, в результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

    «На щастя, люди не постраждали! Вочевидь, судовій системі доведеться вжити заходів для охорони безпеки в судах», – пише вона.

    Як розповіла суддя-спікер Солом'янського суду Марія Зелінська, інцидент стався на вулиці Шутова 1. При цьому внутрішній двір приміщення суду є спільним з райвідділом поліції. Там стояли автомобілі як суддів так і поліцейських.

    За її словами, чоловік методично бив по автівках, а коли співробітники суду підняли галас,  почав ще сильніше трощити машини.

    Зелінська зазначила, зловмисника затримали, його особа та мотиви встановлюються.

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