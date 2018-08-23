Біля столичної мерії урочисто піднято прапор України (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: aspi.com.ua Урочисті заходи біля КМДА з нагоди Дня Державного Прапора України

У піднятті прапора взяв участь мер Києва Віталій Кличко, ветерани АТО, сім'ї Героїв Небесної Сотні і загиблих учасників АТО

У четвер, 23 серпня, у Києві біля будівлі міської держадміністрації відбулася церемонія підняття прапора України.

Захід розпочався о 10:00.

Участь у заході взяв мер Києва Віталій Кличко. Також присутні ветерани АТО, сім'ї Героїв Небесної Сотні і сім'ї загиблих учасників АТО. Під звуки гімну України урочисто прапор було піднято.

Кличко під час церемонії підняття прапора заявив, що за кілька останніх років національний прапор став справжньою гордістю для українських громадян. «За кілька останніх років національний прапор став справжньою гордістю для українських громадян - за свою країну, її людей, її волю до перемоги», - сказав він.

Кличко додав, шо нині український прапор є символом і оберегом нашої держави. «З ним ідуть в бій наші захисники, відстоюючи незалежність і свободу України. Його - на знак перемоги - підіймають наші спортсмени, талановита молодь на міжнародних змаганнях. Його вивішують українці на своїх домівках», - наголосив міський голова.

Також Кличко подякував учасникам та ветеранам АТО за їх мужність і їх подвиг та закликав вклонитися родинам Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО.

Пам’ять Героїв, які полягли за свободу, територіальну цілісність та незалежність України, її волю йти обраним європейським шляхом, вшанували хвилиною мовчання.

Також, за традицією, Кличко вручив паспорти 16-річним киянам - переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування. Разом з міським головою паспорти молодим киянам вручили учасник оборони Савур-Могили, полковник Збройних сил України Петро Потєхін та матір Героя України, учасника оборони Донецького аеропорту Ігоря Брановицького Ніна Брановицька.

Також учасники церемонії розгорнули на Хрещатику великий Державний прапор України та пройшли з ним ходою до Майдану Незалежності.