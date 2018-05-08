Столичні правоохоронці підготувалися до зустрічі буйних вболівальників Ліги чемпіонів

Відбулися підсумкові тактико-спеціальні навчання поліції, Нацгвардії, прикордонників, рятувальників

Напередодні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України, прикордонниками та рятувальниками провели тактико-спеціальні навчання. Навчання показали готовність усіх служб до роботи у посиленому режимі для належного забезпечення безпеки всіх киян



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Відбулися підсумкові тактико-спеціальні навчання поліції, Нацгвардії, прикордонників, рятувальників

Напередодні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України, прикордонниками та рятувальниками провели тактико-спеціальні навчання.

Навчання показали готовність усіх служб до роботи у посиленому режимі для належного забезпечення безпеки всіх киян та гостей міста. Участь у заході взяли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, керівники профільних служб та представники Консультативної місії Європейського союзу, повідомляє прес-служба поліції Києва.

«При розробці сценарію навчань ми максимально наблизили його до реальних ситуацій, під час яких правоохоронці протистояли загрозам, які можуть виникнути під час футбольних матчів. Під час проведення фінальних ігор наша увага буде зосереджена на роботі поліції комунікації. Працівники поліції діалогу намагатимуться не допустити розвитку конфліктів. Крім того, ми освоїли та відпрацювали скандинавську методику розділення агресивно налаштованих груп, розсіювання, фільтрації та перевірки осіб», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Правоохоронці відпрацювали алгоритм дій під час загострення оперативної обстановки у столиці. Зокрема відпрацювали заходи з ліквідації п’яти варіантів подій, які можуть відбутися між футбольними вболівальниками.

Насамперед приділили увагу супроводу вболівальників до спортивної арени, їх перевірці під час фільтраційних заходів, реагуванню на конфлікт та бійку між футбольними фанами, а також ліквідації пожежі та транспортування поранених.

Як зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, головним завданням цих навчань є організація взаємодії між працівниками Національної поліції України, Національної гвардії України, Держприкордонслужби і ДСНС та координації їхньої роботи.

«Беручи до уваги те, що у столицю приїдуть понад 70 тисяч іноземних уболівальників, правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі біля аеропорту, стадіонів та прилеглій до них території, а також на локаціях, де проводитимуть час гості столиці. Навчання показали належну взаємодію та готовність правоохоронців до виконання поставлених завдань», - сказав Яровий.