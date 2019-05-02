Близько сотні людей вийшли у Києві на акцію проти забудови Протасового Яру



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На акцію прибула поліція і спецпризначенці Фото: Громадське

Силовики затримав кількох протестувальників

У четвер на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. В акції взяли участь до 100 людей.

Про це «Громадському» розповів один з учасників акції Михайло Рева.

«Стихійна акція небайдужих мешканців проти забудови Протасового яру. Це від початку гірськолижної гірки майже до кінця Протасового Яру. Акція починалася внизу вулиці Протасів Яр, потім вони пішли нагору до вулиці Амосова, там де вже зараз стоїть бетонний паркан», - розповів він.

За словами активіста, бетонний паркан охороняють близько 50 «тітушок», які «агресивно поводили себе» щодо учасників акції. На місце також прибула поліція і спецпризначенці.

«Спецзагін затримав кілька протестувальників. Вони їх посадили в автобус і потім забрали», - сказав Михайло.

Активіст додав, що «тітушки» намагалися заважати зйомці, зокрема один з них ударив його, через що Михайло викликав патрульну поліцію, але вона не приїхала.

Згодом активісти спустилися вниз по вулиці Протасів Яр на місце, де вже розпочалося будівництво.

«Там вже зрубані дерева і туди сьогодні привезли бетонні плити. Протестувальники взяли кілька зрубаних гілок і винесли їх на дорогу, щоби привернути увагу. Повністю дорогу не перекривали, залишили кілька полос, великого затору не створили», - розповів Михайло.

Як зазначив активіст, правоохоронці швидко відтіснили протестувальників з дороги, після чого вони спустилися вниз по вулиці і почали ходити пішохідним переходом, знову ускладнюючи рух.

«Але не повністю блокуючи дорогу, а частково пропускаючи машини через певний проміжок часу. Ця акція відбувалася десь півгодини», - сказав він.

Михайло додав, що протестувальники планують 3 травня зібратися на акцію біля Київської міської державної адміністрації о 14:00.

Нагадаємо, вчора у Києві на Протасовому Яру сталися сутички між «тітушками» та захисниками природи.