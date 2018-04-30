Борг киян за водопостачання перевищив 303 млн грн
- Сьогодні, 11:26
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«Київводоканал» попереджає, що буде вимушений припинити надання послуг боржникам
На сьогодні загальний борг киян за послуги «Київводоканалу» перевищує 303 мільйони гривень. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».
«Внаслідок неоплати споживачами комунальних послуг Київводоканал відчуває гостре недофінансування та не може якісно виконувати ремонтні роботи… Тому ми змушені були у квітні доставити до поштових скриньок споживачів більш ніж 125 тисяч письмових попереджень про заборгованість за надані послуги», - йдеться у повідомленні.
«Київводоканал» зазначає, що у роботі з боржниками завжди шукає компроміс: пропонує укласти договір реструктуризації, рекомендує оформити субсидію, встановити лічильник. «Якщо споживачі не реагують, а заборгованість збільшується, постачальник змушений обмежувати їм надання послуг», - вказують у товаристві.
«Київводоканал» також нагадує, що у червні 2018 року набирає чинності новий Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Споживач буде обтяжений більшою відповідальністю за непогашену заборгованість. За кожний день прострочення – пеня, а за необхідності – обмеження або взагалі припинення надання послуг.