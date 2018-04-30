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    Борг киян за водопостачання перевищив 303 млн грн

    «Київводоканал» попереджає, що буде вимушений припинити надання послуг боржникам
    На сьогодні загальний борг киян за послуги «Київводоканалу» перевищує 303 мільйони гривень. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу». «Внаслідок неоплати споживачами комунальних послуг Київводоканал відчуває гостре недофінансування та не може якісно виконувати ремонтні роботи… Тому ми змушені були у
    • Сьогодні, 11:26
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    «Київводоканал» попереджає, що буде вимушений припинити надання послуг боржникам

    На сьогодні загальний борг киян за послуги «Київводоканалу» перевищує 303 мільйони гривень. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

    «Внаслідок неоплати споживачами комунальних послуг Київводоканал відчуває гостре недофінансування та не може якісно виконувати ремонтні роботи… Тому ми змушені були у квітні доставити до поштових скриньок споживачів більш ніж 125 тисяч письмових попереджень про заборгованість за надані послуги», - йдеться у повідомленні.

    «Київводоканал» зазначає, що у роботі з боржниками завжди шукає компроміс: пропонує укласти договір реструктуризації, рекомендує оформити субсидію, встановити лічильник. «Якщо споживачі не реагують, а заборгованість збільшується, постачальник змушений обмежувати їм надання послуг», - вказують у товаристві.

    «Київводоканал» також нагадує, що у червні 2018 року набирає чинності новий Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Споживач буде обтяжений більшою відповідальністю за непогашену заборгованість. За кожний день прострочення – пеня, а за необхідності – обмеження або взагалі припинення надання послуг.

    Київ Київводоканал кияни водопостачання
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