«Бориспіль» попереджає про багажний колапс. Вболівальникам фіналу Ліги чемпіонів радять не брати сумки

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Туристи, які прилітають чартерами, будуть прибувати без багажу

«Бориспіль» вводить обмеження для туристів, які прилітають на фінал Ліги чемпіонів

26 травня в аеропорту «Бориспіль» будуть діяти обмеження для туристів, які прилітають чартерами: вони будуть прибувати без багажу. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник гендиректора аеропорту Євген Дихне.

«Ми повинні прийняти 26-го числа основну частину чартерних рейсів, бізнес-авіацій до початку піку і відправити їх до початку ранкового піку в ніч з 26-го на 27-е. Це складна робота в комбінації з бажанням туристичних агентств привезти всіх футбольних фанів на фінал Ліги чемпіонів. Але, на жаль, наша інфраструктура не дозволяє в такій кількості прийняти широкофюзеляжні літаки. Тому для туристичних агентств і для рейсів, що прилітають, ми ввели певні обмеження», - заявив він.

Від пасажирів також вимагатимуть обов'язкового посадкового талона на зворотний виліт.

На щастя, обмеження з багажем не торкнуться звичайних чартерних рейсів, які повезуть в цей день туристів на відпочинок або з відпочинку. «Обмеження стосуються тільки рейсів, які обслуговують уболівальників, - пояснив Turprofi.com.ua менеджер з транспорту і мобільності оргкомітету фіналу Ліги чемпіонів Сергій Хижняк. - Решта (курортні) чартерів літатимуть в звичайному режимі. Але всім варто приїжджати до Борисполя заздалегідь, так як в ніч з 26-го на 27-е зазвичай напівпорожній аеропорт буде у стані цейтноту. Про всяк випадок краще мати при собі не електронний, а роздрукований посадковий квиток, закладати більше часу на проходження паспортного контролю і бути готовими до затримок літаків».

Чутки про те, що в «Борисполі» введуть обмеження для чартерів, ходили давно. І туроператори навіть готові були до того, що літаки доведеться садити в сусідніх аеропортах. «Якби туристів відмовилися прийняти з багажем, так би і довелося вчинити, - підтверджує заступник директора з юридичних питань Pegas Touristik Микола Слюсаревський. - Везти багаж окремим рейсом туроператори б не змогли. Навіть коли один турист забуває в готелі чемодан - це проблема. Його ж не просто потрібно привезти в аеропорт, а й зареєструвати на когось. Відправити таку валізу навіть складніше, ніж доставити втрачену, але вже прийняту до перевезення. Чемодан - не посилка. Тому розділяти туристів з їх багажем ніхто б не став».

До слова, в Жулянах ніяких обмежень на період Ліги чемпіонів немає. «У нас такого напливу не очікується. Хіба що бізнес-джети (маленькі літаки для перевезення VIP-пасажирів)», - повідомила Turprofi.com.ua керівник прес-служби аеропорту «Київ» Галина Богданенко.