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    «Бориспіль» попереджає про багажний колапс. Вболівальникам фіналу Ліги чемпіонів радять не брати сумки

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    Туристи, які прилітають чартерами, будуть прибувати без багажу - «Бориспіль» попереджає про багажний колапс. Вболівальникам фіналу Ліги чемпіонів радять не брати сумки
    Туристи, які прилітають чартерами, будуть прибувати без багажу

    «Бориспіль» вводить обмеження для туристів, які прилітають на фінал Ліги чемпіонів

    26 травня в аеропорту «Бориспіль» будуть діяти обмеження для туристів, які прилітають чартерами: вони будуть прибувати без багажу. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник гендиректора аеропорту Євген Дихне.

    «Ми повинні прийняти 26-го числа основну частину чартерних рейсів, бізнес-авіацій до початку піку і відправити їх до початку ранкового піку в ніч з 26-го на 27-е. Це складна робота в комбінації з бажанням туристичних агентств привезти всіх футбольних фанів на фінал Ліги чемпіонів. Але, на жаль, наша інфраструктура не дозволяє в такій кількості прийняти широкофюзеляжні літаки. Тому для туристичних агентств і для рейсів, що прилітають, ми ввели певні обмеження», - заявив він.

    Від пасажирів також вимагатимуть обов'язкового посадкового талона на зворотний виліт.

    На щастя, обмеження з багажем не торкнуться звичайних чартерних рейсів, які повезуть в цей день туристів на відпочинок або з відпочинку. «Обмеження стосуються тільки рейсів, які обслуговують уболівальників, - пояснив Turprofi.com.ua менеджер з транспорту і мобільності оргкомітету фіналу Ліги чемпіонів Сергій Хижняк. - Решта (курортні) чартерів літатимуть в звичайному режимі. Але всім варто приїжджати до Борисполя заздалегідь, так як в ніч з 26-го на 27-е зазвичай напівпорожній аеропорт буде у стані цейтноту. Про всяк випадок краще мати при собі не електронний, а роздрукований посадковий квиток, закладати більше часу на проходження паспортного контролю і бути готовими до затримок літаків».

    Чутки про те, що в «Борисполі» введуть обмеження для чартерів, ходили давно. І туроператори навіть готові були до того, що літаки доведеться садити в сусідніх аеропортах. «Якби туристів відмовилися прийняти з багажем, так би і довелося вчинити, - підтверджує заступник директора з юридичних питань Pegas Touristik Микола Слюсаревський. - Везти багаж окремим рейсом туроператори б не змогли. Навіть коли один турист забуває в готелі чемодан - це проблема. Його ж не просто потрібно привезти в аеропорт, а й зареєструвати на когось. Відправити таку валізу навіть складніше, ніж доставити втрачену, але вже прийняту до перевезення. Чемодан - не посилка. Тому розділяти туристів з їх багажем ніхто б не став».

    До слова, в Жулянах ніяких обмежень на період Ліги чемпіонів немає. «У нас такого напливу не очікується. Хіба що бізнес-джети (маленькі літаки для перевезення VIP-пасажирів)», - повідомила Turprofi.com.ua керівник прес-служби аеропорту «Київ» Галина Богданенко.

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