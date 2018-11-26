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    Будинки на восьми вулицях Києва залишилися без води (адреси)

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    Частина киян залишилася без води - Будинки на восьми вулицях Києва залишилися без води (адреси)
    Частина киян залишилася без води

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У понеділок, 26 листопада, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • Русанівська набережна, 4; 
    • вул. Ентузіастів, 19/1, 21, 21/1; 
    • вул. Євгенія Харченка 17, 19, 21, 23А, 23Б; 
    • вул. Петра Прокоповича, 23А;
    • пр-т. Академіка Глушкова, 30, 34; 
    • вул. Теремківська, 9;
    • вул. Вишгородська, 52А; 
    • вул. Лісорубна з 22 по 50.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

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