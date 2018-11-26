Будинки на восьми вулицях Києва залишилися без води (адреси)
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Частина киян залишилася без води
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У понеділок, 26 листопада, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- Русанівська набережна, 4;
- вул. Ентузіастів, 19/1, 21, 21/1;
- вул. Євгенія Харченка 17, 19, 21, 23А, 23Б;
- вул. Петра Прокоповича, 23А;
- пр-т. Академіка Глушкова, 30, 34;
- вул. Теремківська, 9;
- вул. Вишгородська, 52А;
- вул. Лісорубна з 22 по 50.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.