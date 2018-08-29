Будівництво метро на Виноградар зависло: тендер призупинено



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Будівництво метро

Метрополітен призупинив торги через скаргу компанії «Адамант» до Антимонопольного комітету України

КП «Київський метрополітен», що є замовником у тендері на будівництво ділянки лінії метро на Виноградар, призупинило торги через скаргу ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» до Антимонопольного комітету України. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі метрополітену.

Згідно з документацією в системі ProZorro, КП «Київський метрополітен» відхилив пропозицію «Адамант», пославшись на ненадання і невідповідність деяких тендерних документів. На думку «БК «Адамант», метрополітен цим рішенням незаконно позбавив його права на участь у процедурі закупівлі.

У скарзі до АМКУ компанія стверджує, що надала всі необхідні документи, а помилки, на які вказує замовник, - формальні (несуттєві) і не можуть бути підставою для виключення з конкурсу.

«Адамант» також вказує на порушення з боку інших учасників тендера, допущених до конкурсу.

Компанія просить АМКУ скасувати її виключення з тендера та зобов'язати "»иївський метрополітен» визнати, що БК «Адамант» відповідає кваліфікаційним критеріям тендерної пропозиції. Крім того, компанія просить визнати, що іншого учасника закупівель - ПАТ «Київметробуд» - було неправомірно допущено до аукціону, і просить зобов'язати «Київський метрополітен» відхилити пропозицію ПАТ.

Згідно з інформацією в системі ProZorro, пропозиції на торги подали три компанії, до участі в тендері були допущені ПрАТ «Інтербудтонель» і ПАТ «Київметробуд».

ПАТ «Київметробуд» пропонує побудувати ділянку метро за 26 місяців, «Інтербудтонель» - за 18 місяців із залученням як субпідрядника ПАТ «Дніпрометробуд», яке побудувало першу чергу метрополітену в Дніпропетровську за договором від 1999 року.