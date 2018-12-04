Центр Києва паралізований через «героя парковки» (фото)



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Фото: Facebook Андрія Тимофеюка

Інцидент стався біля Михайлівської площі

У центрі Києва через припаркований на проїжджій частині автомобіль паралізований рух громадського транспорту.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав житель Києва Андрій Тимофеюк, який опублікував фото з місця інциденту.

«Якийсь кретин біля Михайлівської площі *реново припаркував машину, через що тролейбус не може її об'їхати, і весь транспорт стоїть», - прокоментував фото Тимофеюк.

Нагадаємо, раніше на вулиці Шота Руставелі біля Палацу спорту у Києві автомобіль Toyota заблокував проїзд громадського транспорту.

У Шевченківському районі Києва водій автомобіля обмежив доступ спецтехніки до підземних контейнерів. Машину «горе-водія» обвішали сміттєвими пакетами через його паркування поблизу сміттєвих контейнерів, а потім авто забрав евакуатор.