Центр Києва паралізований через «героя парковки» (фото)
-
Розсилка
Інцидент стався біля Михайлівської площі
У центрі Києва через припаркований на проїжджій частині автомобіль паралізований рух громадського транспорту.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав житель Києва Андрій Тимофеюк, який опублікував фото з місця інциденту.
«Якийсь кретин біля Михайлівської площі *реново припаркував машину, через що тролейбус не може її об'їхати, і весь транспорт стоїть», - прокоментував фото Тимофеюк.
Нагадаємо, раніше на вулиці Шота Руставелі біля Палацу спорту у Києві автомобіль Toyota заблокував проїзд громадського транспорту.
У Шевченківському районі Києва водій автомобіля обмежив доступ спецтехніки до підземних контейнерів. Машину «горе-водія» обвішали сміттєвими пакетами через його паркування поблизу сміттєвих контейнерів, а потім авто забрав евакуатор.