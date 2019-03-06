Центри надання адмінпослуг почнуть видавати свідоцтва про народження дитини



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Свідоцтво про народження дитини можна отримати у ЦНАПі

Спектр послуг у ЦНАПах розширено

У Києві з 11 березня 2019 року свідоцтво про народження дитини можна буде отримати не лише у відділі ДРАЦС або у пологовому будинку, а й через Центри надання адміністративних послуг. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, між Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві та Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було прийнято Узгоджене рішення щодо співробітництва, відповідно до якого через ЦНАПи здійснюватиметься державна реєстрація народження дитини.

«Для зручності киян ми розширюємо спектр послуг у ЦНАПах та їх мережу. Наша мета – зосередити в одному місці всі адмінпослуги, аби не примушувати людей звертатися у різні установи для їх отримання. Так, одночасно з отриманням свідоцтва про народження дитини батьки можуть зареєструвати місце проживання малюка та оформити документи на отримання соціальної допомоги при народженні. Важко не погодитися, що це дійсно зручно!» – зазначив Поворозник.

Нагадаємо, з листопада 2018 року кожен киянин може у ЦНАПі обміняти старе водійське посвідчення на нове або переоформити документи у зв’язку зі зміною анкетних даних.