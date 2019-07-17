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    Частина Києва на добу залишилася без води (адреси)

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    Частина Києва на добу залишилася без води (адреси)

    На насосній станції на вул. Академіка Каблукова, 9 встановлюють нове обладнання

    Сьогодні, 17 липня, у Києві тимчасово відключено холодну воду за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Це пов’язано з тимчасовою зупинкою роботи підвищувальної насосної станції.

    З 09:00 17 липня по 09:00 18 липня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Чумака, 2/18, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 10-а, 1/20, 3, 5, 7, 9/9, 11/10, 13, 15;
    • вул. Каблукова, 2/24, 4, 6, 6/1, 8, 10/13, 12/14, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
    • вул. Метробудівська, 1, 3, 5, 3-а, 5-а, 7, 11, 11-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 12, 18;
    • просп. Комарова, 32;
    • бульв. В. Гавела, 41, 41-а, 43, 43-а, 45, 47, 49, 51/16;
    • вул. Г. Севастополя, 14-а;
    • вул. Метробудівна, 3-а – дитячий садок;
    • вул. Вацлава Гавела, 41-а – дитячий садок;
    • вул. Метробудівна, 5-а – дитячий садок;
    • вул. Академіка Каблукова, 14 – школа;
    • вул. Космонавта Комарова, 32 – школа.

    «Для покращення роботи підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Академіка Каблукова, 9 будуть виконані роботи з монтажу насосного обладнання. Роботи виконуються за рахунок кредитних коштів Світового банку в рамках реалізації проекту «Модернізація підвищувальних насосних станцій з впровадженням економічних високоефективних насосних агрегатів з частотним приводом», - повідомили у «Київводоканалі».

    «Київводоканал» забезпечить наявність автоцистерн із питною водою за адресами:

    • перехрестя вулиць Метробудівна та Чумака;
    • перехрестя вулиць Метробудівна та Каблукова.

    «Проведення цих заходів дозволить суттєво підвищити надійність роботи насосної станції та покращити якість водопостачання за вищевказаними адресами», - зазначили у водоканалі.

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