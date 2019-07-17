Частина Києва на добу залишилася без води (адреси)



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На насосній станції на вул. Академіка Каблукова, 9 встановлюють нове обладнання

Сьогодні, 17 липня, у Києві тимчасово відключено холодну воду за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Це пов’язано з тимчасовою зупинкою роботи підвищувальної насосної станції.

З 09:00 17 липня по 09:00 18 липня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Чумака, 2/18, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 10-а, 1/20, 3, 5, 7, 9/9, 11/10, 13, 15;

вул. Каблукова, 2/24, 4, 6, 6/1, 8, 10/13, 12/14, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

вул. Метробудівська, 1, 3, 5, 3-а, 5-а, 7, 11, 11-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 12, 18;

просп. Комарова, 32;

бульв. В. Гавела, 41, 41-а, 43, 43-а, 45, 47, 49, 51/16;

вул. Г. Севастополя, 14-а;

вул. Метробудівна, 3-а – дитячий садок;

вул. Вацлава Гавела, 41-а – дитячий садок;

вул. Метробудівна, 5-а – дитячий садок;

вул. Академіка Каблукова, 14 – школа;

вул. Космонавта Комарова, 32 – школа.

«Для покращення роботи підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Академіка Каблукова, 9 будуть виконані роботи з монтажу насосного обладнання. Роботи виконуються за рахунок кредитних коштів Світового банку в рамках реалізації проекту «Модернізація підвищувальних насосних станцій з впровадженням економічних високоефективних насосних агрегатів з частотним приводом», - повідомили у «Київводоканалі».

«Київводоканал» забезпечить наявність автоцистерн із питною водою за адресами:

перехрестя вулиць Метробудівна та Чумака;

перехрестя вулиць Метробудівна та Каблукова.

«Проведення цих заходів дозволить суттєво підвищити надійність роботи насосної станції та покращити якість водопостачання за вищевказаними адресами», - зазначили у водоканалі.