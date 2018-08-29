Частина Києва залишилася без води через аварії на мережі (адреси)
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Аварійні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 29 серпня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
«…Аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською», - йдеться в повідомленні.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Дегтярівська 20А, 20Б, 13Б, 14, 12/7;
- вул. Митрофана Довнар-Запольського 9;
- вул. Михайла Грушевського 8, 10;
- вул. Оболонська, 25;
- вул. Естонська 5, 7, 8, 36, з 9 по 21;
- вул. Данила Щербаківського 3, 2/38;
- пр-т. Володимира Маяковського 55.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - повідомили у «Київводоканалі».