Частина Києва залишилася без води через аварії на мережі (адреси)



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Аварійні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 29 серпня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

«…Аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською», - йдеться в повідомленні.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дегтярівська 20А, 20Б, 13Б, 14, 12/7;

вул. Митрофана Довнар-Запольського 9;

вул. Михайла Грушевського 8, 10;

вул. Оболонська, 25;

вул. Естонська 5, 7, 8, 36, з 9 по 21;

вул. Данила Щербаківського 3, 2/38;

пр-т. Володимира Маяковського 55.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - повідомили у «Київводоканалі».