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    Новини

    Частина Києва залишилася без води через аварії на мережі (адреси)

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    Частина Києва залишилася без води через аварії на мережі (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 8 лютого, вранці на низці вулиць Києва відключено водопостачання у зв’язку з пошкодженнями на мережі. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • ст. м. «Палац спорту»;
    • Столичне шосе, 13;
    • вул. Пирогівський шлях, 26;
    • вул. Олега Кошового 14;
    • вул. Уральська 44;
    • вул. Листопадна 59;
    • пр-т. Володимира Маяковського, 21В;
    • пр-т. Повітрофлотський, 25.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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