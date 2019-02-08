Частина Києва залишилася без води через аварії на мережі (адреси)
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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
Сьогодні, 8 лютого, вранці на низці вулиць Києва відключено водопостачання у зв’язку з пошкодженнями на мережі. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- ст. м. «Палац спорту»;
- Столичне шосе, 13;
- вул. Пирогівський шлях, 26;
- вул. Олега Кошового 14;
- вул. Уральська 44;
- вул. Листопадна 59;
- пр-т. Володимира Маяковського, 21В;
- пр-т. Повітрофлотський, 25.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».