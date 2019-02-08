Частина Києва залишилася без води через аварії на мережі (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 8 лютого, вранці на низці вулиць Києва відключено водопостачання у зв’язку з пошкодженнями на мережі. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

ст. м. «Палац спорту»;

Столичне шосе, 13;

вул. Пирогівський шлях, 26;

вул. Олега Кошового 14;

вул. Уральська 44;

вул. Листопадна 59;

пр-т. Володимира Маяковського, 21В;

пр-т. Повітрофлотський, 25.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».