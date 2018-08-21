Частина киян на добу залишилася без води через аварії (адреси)



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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання

Сьогодні, 21 серпня, у столиці відсутнє водопостачання за низкою адрес через пошкодження на мережі. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською, йдеться в повідомленні.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Олеся Гончара, 45В;

вул. Зоологічна, 12/15, 4, 4А, 8;

вул. Дегтярівська, 21;

вул. Урлівська, 13;

вул. Полкова, 78;

пр-т. Оболонський, 7А;

вул. Оноре де Бальзака, 57;

вул. Гната Юри, 7Б, 7В;

вул. Новопольова, 103/2, 99Б,97А, 97Б.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - повідомив «Київводоканал».