Частина киян на добу залишилася без води через аварії (адреси)
-
Розсилка
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання
Сьогодні, 21 серпня, у столиці відсутнє водопостачання за низкою адрес через пошкодження на мережі. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською, йдеться в повідомленні.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Олеся Гончара, 45В;
- вул. Зоологічна, 12/15, 4, 4А, 8;
- вул. Дегтярівська, 21;
- вул. Урлівська, 13;
- вул. Полкова, 78;
- пр-т. Оболонський, 7А;
- вул. Оноре де Бальзака, 57;
- вул. Гната Юри, 7Б, 7В;
- вул. Новопольова, 103/2, 99Б,97А, 97Б.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - повідомив «Київводоканал».