Чекали 24 роки: вісім ліквідаторів аварії на ЧАЕС отримали квартири в Києві



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Ліквідатори, які отримали житло від Києва до роковин аварії, – це троє чоловіків і 5 жінок похилого віку.

У черзі на житло залишається більше 1000 чорнобильців

З нагоди 33-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС вісім учасників ліквідації аварії отримали житло у столичній новобудові. Це квартири різного метражу у багатоповерхівці, будівництво якої завершується у Голосіївському районі Києва.

Сертифікати на квартири, на які чекали 24 роки ліквідатори I категорії, вручила заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

«Я була ще маленькою, коли сталася аварія, але дуже добре пам’ятаю це горе. Дякую всім вам за те, що ми вижили, ми виросли і маємо можливість виховувати дітей», – зазначила вона на початку зустрічі, що відбулася у приміщенні міської адміністрації.

За словами заступника голови КМДА, на сьогодні у черзі на житло залишається більше 1000 чорнобильців, утім міська влада робить все для того, аби скорочувати цю чергу, а також чергу на житло інших пільгових категорій киян.

Ліквідатори, які отримали житло від Києва до роковин аварії, – це троє чоловіків і 5 жінок похилого віку. Усі вони з різних причин були в епіцентрі техногенної катастрофи впродовж перших 15 днів, коли зруйнований 4-й енергоблок АЕС сіяв навколо вбивчі дози опромінення.

У спеціальній черзі на квартири учасники ліквідації аварії були з 1995 року. Вони отримали 1-, 2-, 3-кімнатні квартири у новобудові на вулиці Метеорологічній, повідомила Хонда. Вона зазначила, що будинок зведено у живописній зоні міста, неподалік парку «Феофанія».

За проектом забудовника, вже до кінця цього року будинок буде здано в експлуатацію.