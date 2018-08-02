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    Новини

    Через аварії частина киян залишилася без води (адреси)

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    Через аварії частина киян залишилася без води (адреси)

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на водомережі

    У четвер, 2 серпня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталося кілька пошкоджень, внаслідок чого частина киян залишилася без води.

    Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», станом на ранок 2 серпня аварійні бригади компанії працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на водомережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Михайла Омеляновича-Павленка 3;
    • бул. Лесі Українки, 5;
    • вул. Голосіївська, 5;
    • вул. Мисливська,7-13.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1-2 дні.

    «Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

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