Через аварії частина киян залишилася без води (адреси)
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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на водомережі
У четвер, 2 серпня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталося кілька пошкоджень, внаслідок чого частина киян залишилася без води.
Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», станом на ранок 2 серпня аварійні бригади компанії працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на водомережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Михайла Омеляновича-Павленка 3;
- бул. Лесі Українки, 5;
- вул. Голосіївська, 5;
- вул. Мисливська,7-13.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1-2 дні.
«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.