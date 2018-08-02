Через аварії частина киян залишилася без води (адреси)



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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на водомережі

У четвер, 2 серпня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталося кілька пошкоджень, внаслідок чого частина киян залишилася без води.

Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», станом на ранок 2 серпня аварійні бригади компанії працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на водомережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Михайла Омеляновича-Павленка 3;

бул. Лесі Українки, 5;

вул. Голосіївська, 5;

вул. Мисливська,7-13.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1-2 дні.

«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.