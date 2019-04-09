Через аварії у Києві більше як сотня будівель залишилися без гарячої води (адреси)



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Гаряче водопостачання відсутнє у лікарнях, школах, дитсадках і будинках

У понеділок, 8 квітня, у трьох районах Києва (Оболонському, Голосіївському та Печерському) сталися пошкодження тепломереж. Внаслідок чого мешканці залишились без гарячого водопостачання.

Спеціалісти «Київтеплоенерго» працюють над ліквідацією пошкоджень, повідомляє прес-служба комунального підприємства.

Так, в Оболонському районі, через пошкодження у тепловій камері на вул. Автозаводській, 99/4 без послуги гарячого водопостачання тимчасово залишилися 49 будівель, з них: 43 житлових будинки, 2 лікувальних заклади, 2 дитячих садки, 2 школи.

Адреси будинків, послуги до яких тимчасово призупинено:

пр-т. Рокосовського, 3, 3а, 3б, 5, 7, 3в;

вул. Кондратюка, 4а, 4, 4в, 4г, 2, 2а;

вул. Полярна, 5, 5а, 7, 7б, 7а, 5б, 3;

пр-т Мінський, 12, 10а, 8, 10, 8а, 6а, 6б, 5а, 4, 2;

вул. Автозаводська, 99, 97/5, 93, 89, 89а, 87, 87а, 85, 83;

вул. Навашина, 4, 9, 11, 13;

вул. Вишгородська 56/2, 54, 54а, 50в, 46в, 48б, 52.

Ремонтні роботи планувалося завершити до ранку 9 квітня. Після чого послуги з гарячого водопостачання буде відновлено.

У Голосіївському районі здійснюється ліквідація пошкодження на вул. Героїв Оборони, 12-В, Зелена зона. Подачу гарячого водопостачання тимчасово призупинено до 23 будівель (20 житлових будинків, 1 дитячий садок, 2 відомства), які знаходяться за адресами:

вул. Героїв Оборони, 18, 10а;

пров. Сільхозгосподарський, 4;

вул. Потєхіна, 12, 14, 3, 3а, 5;

вул. Блакитного, 4, 8, 10;

вул. Родимцева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 15а, 17.

Ремонтні роботи планувалося завершити до ранку 9 квітня. Після чого послуги з гарячого водопостачання буде відновлено.

У Печерському районі аварійно-відновлювальні бригади Підприємства проводять ліквідацію пошкодження у тепловій камері на вул. Шовковичній, 17. Загалом без послуги гарячого водопостачання тимчасово залишилися 48 будівель, серед яких: 28 житлових будинки, 1 лікарняний заклад, 3 дитячих садка, 2 школи, 14 відомств.

Адреси будинків, послуги до яких, тимчасово призупинено:

вул. Шовковична;

вул. Лютеранська;

вул. Орлика;

вул. Богомольця, 6.

Ремонтні роботи заплановано завершити 9 квітня до 13:00. Після чого послуги з гарячого водопостачання буде відновлено.