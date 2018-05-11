Через аварії у Києві немає води на дев’яти вулицях
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Київводоканал працює над ліквідацією 23 пошкоджень на мережі
Сьогодні, 11 травня, у Києві сталося 23 пошкодження мереж холодного постачання. Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над їх локалізацією та ліквідацією, повідомляє прес-служба підприємства.
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Гвардійська, 63, 65, 67;
- вул. Голосіївська, 5, 4, 6, 8, 10;
- просп. Науки, 4, 6;
- вул. Райдужна, 45;
- бул. Перова, 22, 24, 24-А, 26-Б, 28, 30, 32, 28-А (д/садок);
- вул. П. Запорожця, 5-А, 7-А, 9-А;
- вул. Бучанська, 36-38;
- вул. М. Донця, 16 (школа), 18, 18-А, 18-Б;
- бул. Вацлава Гавела, 46 (школа)
«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.