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    Через аварії у Києві немає води на дев’яти вулицях

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    Київводоканал працює над ліквідацією 23 пошкоджень на мережі

    Сьогодні, 11 травня, у Києві сталося 23 пошкодження мереж холодного постачання. Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над їх локалізацією та ліквідацією, повідомляє прес-служба підприємства.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Гвардійська, 63, 65, 67;
    • вул. Голосіївська, 5, 4, 6, 8, 10;
    • просп. Науки, 4, 6;
    • вул. Райдужна, 45;
    • бул. Перова, 22, 24, 24-А, 26-Б, 28, 30, 32, 28-А (д/садок);
    • вул. П. Запорожця, 5-А, 7-А, 9-А;
    • вул. Бучанська, 36-38;
    • вул. М. Донця, 16 (школа), 18, 18-А, 18-Б;
    • бул. Вацлава Гавела, 46 (школа)

    «Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

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