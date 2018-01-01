Через бійку пасажирів в аеропорту «Київ» затримуються два рейси
- Сьогодні, 08:48
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Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту
В аеропорту «Київ» побилися пасажири двох рейсів, бо не поділили літак.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
В аеропорту виникла поломка літака, що мав летіти у Шарм-еш-Шейх, та замість нього подали інший літак, що мав летіти у Мінськ.
Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту.
Прибувшим на місце пригоди поліцейським, нічого не залишалося, як спостерігати за бійкою через скло, адже конфлікт виник у транзитній зоні після паспортного контролю.
На місце бійки викликали прикордонників. Обидва рейси затримуються.