Через бійку пасажирів в аеропорту «Київ» затримуються два рейси

Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту

В аеропорту «Київ» побилися пасажири двох рейсів, бо не поділили літак. Про це повідомляють Вартові.Еспресо. В аеропорту виникла поломка літака, що мав летіти у Шарм-еш-Шейх, та замість нього подали інший літак, що мав летіти у Мінськ. Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту. Прибувшим



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Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту

В аеропорту «Київ» побилися пасажири двох рейсів, бо не поділили літак.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

В аеропорту виникла поломка літака, що мав летіти у Шарм-еш-Шейх, та замість нього подали інший літак, що мав летіти у Мінськ.

Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту.

Прибувшим на місце пригоди поліцейським, нічого не залишалося, як спостерігати за бійкою через скло, адже конфлікт виник у транзитній зоні після паспортного контролю.

На місце бійки викликали прикордонників. Обидва рейси затримуються.