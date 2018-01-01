  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Через бійку пасажирів в аеропорту «Київ» затримуються два рейси

    Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту
    В аеропорту «Київ» побилися пасажири двох рейсів, бо не поділили літак. Про це повідомляють Вартові.Еспресо. В аеропорту виникла поломка літака, що мав летіти у Шарм-еш-Шейх, та замість нього подали інший літак, що мав летіти у Мінськ. Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту. Прибувшим
    • Сьогодні, 08:48
    • Розсилка

    Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту

    В аеропорту «Київ» побилися пасажири двох рейсів, бо не поділили літак.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    В аеропорту виникла поломка літака, що мав летіти у Шарм-еш-Шейх, та замість нього подали інший літак, що мав летіти у Мінськ.

    Обурені громадяни Білорусі розпочали бійку, не пускаючи пасажирів на посадку до Єгипту.

    Прибувшим на місце пригоди поліцейським, нічого не залишалося, як спостерігати за бійкою через скло, адже конфлікт виник у транзитній зоні після паспортного контролю.

    На місце бійки викликали прикордонників. Обидва рейси затримуються.

    Читайте також
    Київ бійка літак Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ