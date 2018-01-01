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    Через прорив труби на Солом'янській площі перекрито рух транспорту

    Прорив стався на тротуарній частині під Апеляційним судом міста Києва
    Сьогодні вранці на Солом'янській площі частково перекрили рух через прорив трубопроводу холодної води. Аварія водогону сталася близько 5:00 ранку.  Прорив стався на тротуарній частині під будівлею Апеляційного суду Києва. Наразі комунальники розпочали роботу, перекрили воду, вона вже не виливається на дорожнє полотно. За
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    Прорив стався на тротуарній частині під Апеляційним судом міста Києва

    Сьогодні вранці на Солом'янській площі частково перекрили рух через прорив трубопроводу холодної води. Аварія водогону сталася близько 5:00 ранку. 

    Прорив стався на тротуарній частині під будівлею Апеляційного суду Києва. Наразі комунальники розпочали роботу, перекрили воду, вона вже не виливається на дорожнє полотно.

    За словами кореспондента, частину першої смуги в напрямку руху від пл. Солом’янської до вул. Солом’янської перекрили. Тротуаром ходять пішоходи, робітники попереджають, що дуже слизько. Поки що заторів тут не спостерігається.

    Комунальні служби наголошують, що протягом дня питання мають вирішити.

    Джерело: 112 Україна

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