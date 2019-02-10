Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото



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Головний столичний автовокзал зустрічає пасажирів, які відправляються з міста, або прибувають до нього, горами сміття, неприємними запахами та нав’язливими послугами

Це і є європейська столиця?

Мешканці столиці обурені санітарним станом території, яка прилягає до Центрального автовокзалу, та скаржаться на бездіяльність влади. «Главком» відправився на вокзал і переконався, що проблема дійсно існує.

Перше, що бачать гості міста, які прибувають автобусом до столиці, - сміття. На самому вокзалі до пасажирів чіпляються чоловіки, які закликають користуватися послугами маршруток, гучними вигуками, на кшталт «Адєса, Адєса!». А довжелецький перехід, який проходить під деміївською площею перетворився на туалет, який не освітлюються і не прибирається.

Раніше «Главком» повідомляв, що у столиці шість автостанцій із десяти третій рік працюють у напівлегальному режимі. Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що на офіційному сайті служби Укртрансбезпеки шість автостанцій значаться, як не атестовані. Це автостанції «Поділ», «Полісся», «Дарниця», «Дачна», «Південна», «Автовокзал Київ». Детальніше читайте тут.