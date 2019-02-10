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    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото

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    <p>Головний столичний автовокзал зустрічає пасажирів, які відправляються з міста, або прибувають до нього, горами сміття, неприємними запахами та нав&rsquo;язливими послугами</p> <div></div> - Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото

    Головний столичний автовокзал зустрічає пасажирів, які відправляються з міста, або прибувають до нього, горами сміття, неприємними запахами та нав’язливими послугами

    Це і є європейська столиця?

    Мешканці столиці обурені санітарним станом території, яка прилягає до Центрального автовокзалу, та скаржаться на бездіяльність влади. «Главком» відправився на вокзал і переконався, що проблема дійсно існує.

    Перше, що бачать гості міста, які прибувають автобусом до столиці, - сміття. На самому вокзалі до пасажирів чіпляються чоловіки, які закликають користуватися послугами маршруток, гучними вигуками, на кшталт «Адєса, Адєса!». А довжелецький перехід, який проходить під деміївською площею перетворився на туалет, який не освітлюються і не прибирається.

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    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото
    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото
    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото
    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото
    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото
    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото
    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото
    Чим столичний центральний автовокзал зустрічає гостей міста. Шокуючі фото

    Раніше «Главком» повідомляв, що у столиці шість автостанцій із десяти третій рік працюють у напівлегальному режимі. Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що на офіційному сайті служби Укртрансбезпеки шість автостанцій значаться, як не атестовані. Це автостанції «Поділ», «Полісся», «Дарниця», «Дачна», «Південна», «Автовокзал Київ». Детальніше читайте тут.

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