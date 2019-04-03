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    Чиновники мерії Києва за два місяці виписали собі матеріальної допомоги на 7,6 млн грн

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    Чиновники мерії Києва за два місяці виписали собі матеріальної допомоги на 7,6 млн грн

    У попередні роки Апарат КМДА був значно скромніший у зверненнях за матеріальною допомогою

    За два місяці 2019 року чиновникам Київської міської держадміністрації виписали матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на 60% більше, ніж за весь 2018 рік. Про це повідомив депутат Київської міськради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

    У відповіді Апарату КМДА на офіційне звернення депутата вказано, що за 2018 рік обсяг матеріальної допомоги склав 4 472 953 грн, тоді як за січень-лютий 2019 року – 7 638 371 грн.

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    «Всього за 2 місяці 2019 держслужбовцям виписали матеріальної допомоги значно більше (на 60%), ніж за весь 2018 рік», - написав Пабат.

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    Він також зазначив, що «роками раніше апарат був вкрай скромний у зверненнях за додатковими матеріальними благами». «І ось раптове загострення соціально-побутових питань…» - додав Пабат.

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