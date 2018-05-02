Цього тижня на 17 вулицях Києва буде відключена вода (список)

«Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи

«Київводоканал» повідомляє про планові відключення водопостачання на поточний тиждень. Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами: 2 травня з 09.20 до 14.00 – вул. Олегівська, 38,



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«Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи

«Київводоканал» повідомляє про планові відключення водопостачання на поточний тиждень.

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

2 травня з 09.20 до 14.00 – вул. Олегівська, 38, 42, 44 (ж/б), 42 (школа-інтернат), 36-В (радіокомпанія), 24-26, 22, 20, 18, 16, 10, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3-А (приватні будинки);

– вул. Олегівська, 38, 42, 44 (ж/б), 42 (школа-інтернат), 36-В (радіокомпанія), 24-26, 22, 20, 18, 16, 10, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3-А (приватні будинки); 2 травня з 10.00 до 21.00 – вул. Деміївська, 14, 16 (ж/б); пров. Деміївський, 7 (ж/б);

– вул. Деміївська, 14, 16 (ж/б); пров. Деміївський, 7 (ж/б); 2 травня з 22.00 до 6.00 03 травня – вул. Краснова, 8 (ж/б); просп. Перемоги, 122, 122-А, 124, 128/2 (ж/б), 120 (підприємство), 126 (Києво-Святошинська адміністрація);

– вул. Краснова, 8 (ж/б); просп. Перемоги, 122, 122-А, 124, 128/2 (ж/б), 120 (підприємство), 126 (Києво-Святошинська адміністрація); 3 травня з 09.00 до 23.00 – вул. Борщагівська (учбові корпуси КПІ № 35, 37, 39, 41)

– вул. Борщагівська (учбові корпуси КПІ № 35, 37, 39, 41) 3 травня з 09.30 до 22.00 – вул. Волинська, 69 (ж/б), 65 (Авіаінвест);

– вул. Волинська, 69 (ж/б), 65 (Авіаінвест); 3 травня з 10.00 до 21.00 – просп. Науки, 32, 34, 34-А, 36, 36-А; вул. Малокитаївська, 63, 67, 69, 71, 71-а, 73, 72, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 84; вул. Листопадна, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; вул. Уральська, 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; пров. Тихвінський, 4, 6, 8, 10, 12 (приватні будинки);

– просп. Науки, 32, 34, 34-А, 36, 36-А; вул. Малокитаївська, 63, 67, 69, 71, 71-а, 73, 72, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 84; вул. Листопадна, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; вул. Уральська, 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; пров. Тихвінський, 4, 6, 8, 10, 12 (приватні будинки); 3 травня з 10.00 до 17.00 – вул. Велика Васильківська, 15, 17, 17-В, 19, 21 (ж/б);

– вул. Велика Васильківська, 15, 17, 17-В, 19, 21 (ж/б); 3 травня з 10.00 до 19.00 – вул. Квітки Цісик, 67, 69, 71, 77, 79 (приватні будинки);

– вул. Квітки Цісик, 67, 69, 71, 77, 79 (приватні будинки); 3 травня з 10.00 до 21.00 – вул. Барикадна, 6, 6-А, 8 (приватні будинки);

– вул. Барикадна, 6, 6-А, 8 (приватні будинки); 3 травня з 22.00 до 07.00 04 травня – бул. Т. Шевченка, 2, 4, 4-Б, 4-В, 6/27; вул. Пушкінська, 25, 25-Б;

– бул. Т. Шевченка, 2, 4, 4-Б, 4-В, 6/27; вул. Пушкінська, 25, 25-Б; 4 травня з 09.00 до 16.00 – вул. Білецька, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (приватні будинки).

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».