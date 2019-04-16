Де цього тижня не буде води у Києві (графік відключень)



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На мережі проводяться планові ремонтні роботи

«Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання, які відбудуться цього тижня.

Ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання, зазначили у «Київводоканалі».

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

16 квітня

з 09.30 до 23.00

вул. Цимбалів Яр, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 31, 33, 35, 35-а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81;

вул. Бойова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/2, 30/2;

пров. Уральський, 17, 18, 19, 29, 31.

з 10.00 до 21.00

вул. Михайла Бойчука, 39, 41.

бул. Ігоря Шамо, 14.

з 21.00 16 квітня до 07.00 17 квітня

вул. Сурікова, 1-3, 2, 4;

Солом’янська площа, 1.

17 квітня

з 18.00 до 05.00 18 квітня

вул. Тампере, 17-а, 17/2;

вул. Віфлеємська, 18/2;

бул. Верховної Ради, 1-а.

18 квітня

з 09.00 до 08.00 19 квітня

вул. Митрополита Василя Липківського, 38, 40;

вул. Сурікова, 5, 5-а, 7.

19 квітня

з 10.00 до 03.00 20 квітня

просп. Перемоги, 46, 48.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали у «Київводоканалі».