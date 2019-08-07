Де цього тижня у Києві не буде води (графік відключення)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання проводяться планові ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

7 серпня

з 21:00 до 10:00 8 серпня

вул. В. Липківського, 1, 1А, 8, 14/18;

вул. Петрозаводська, 2, 2А;

з 9:00 до 5:00 8 серпня

вул. Стеценка, 19;

вул. Центральна;

вул. Сторожева;

вул. Зелена;

вул. Кутова;

вул. Туполєва, 13, 15А, 15В, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 19, 26, 28, 30;

з 8:00 до 4:00 8 серпня

вул. Глибочицька, 29/31, 33/37, 44, 48, 48/52, 53, 58, 69, 71А/1, 71/1;

вул. Петрівська, 9, 10, 12, 15, 19, 23, 27, 34;

9 серпня

з 8:30 до 21:00

вул. Кудрявський узвіз, 7;

вул. Глибочицька, 29/31, 38/37, 43;

10 серпня

з 8:00 до 16:00

вул. В. Житомирська, 2.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали в «Київводоканалі».