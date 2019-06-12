Де і коли цього тижня у Києві відключать воду (графік)



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Киян попередили про планові ремонтні роботи

Цього тижня «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

12 червня

з 18:00 до 8:00 13 червня

вул. Михайлівська, 5, 7, 9, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 16, 16Б, 18;

з 9:00 до 6:00 13 червня

вул. М. Джаміля, 1, 2/79, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/48, 16, 18, 20, 20А, 22;

вул. Каневська, 17, 20, 22, 23/85, 24, 25, 25/120, 26, 28;

з 20:00 до 7:00 13 червня

вул. Пшенична, 2А, 4, 4А, 5, 9, 14, 16;

13 червня

з 8:00 до 20:00

вул. Святошинська, 27, 29, 34;

14 червня

з 19:00 до 7:00 16 червня

вул. Якутська, 1А, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12;

вул. Качалова, 5, 5А, 5В, 5Г, 7, 52, 52А, 52Б;

вул. Корольова, 1, 1А;

пр. Відрадний, 52А.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».