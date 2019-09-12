Де кияни можуть купити недорогі продукти: у місті ярмарки (адреси)
Сьогодні ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці
У четвер, 12 вересня, у Києві проходитимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це поінформували у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
Ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.
Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця цього тижня.