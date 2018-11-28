Де у Києві немає холодної води: список



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Київводоканал перепрошує за тимчасові незручності

Київводоканал назвав орієнтовний строк ліквідації пошкоджень

У Києві відсутнє холодне водопостачання у деяких будинках на 13 вулицях. Про це інформує диспетчерська служба Київводоканалу.

За її даними, станом на 10:00 28-го листопада ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

бул. Дружби Народів, 14, 14А;

вул. Шота Руставелі, 1, 3;

пр-т. Юрія Гагаріна, 3;

вул. Алматинська, 34;

вул. Маршала Якубовського, 1;

вул. Бориса Житкова, 34/1, 3;

пров. Балтійський, 2;

вул. Генерала Наумова з 2 по 58, 13;

вул. Василя Степанченка 1, 2, 3, 4, 5, 6;

вул. Малинська;

вул. Григоровича-Барського, 4, 5;

вул. Миколи Ушакова, 34, 34А;

вул. Левка Мацієвича, 5.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Київводоканал перепрошує за тимчасові незручності.

Більш детальну інформацію можна дізнатися, зателефонувавши до диспетчерської служби Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01.