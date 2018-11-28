Де у Києві немає холодної води: список
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Київводоканал перепрошує за тимчасові незручності
Київводоканал назвав орієнтовний строк ліквідації пошкоджень
У Києві відсутнє холодне водопостачання у деяких будинках на 13 вулицях. Про це інформує диспетчерська служба Київводоканалу.
За її даними, станом на 10:00 28-го листопада ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- бул. Дружби Народів, 14, 14А;
- вул. Шота Руставелі, 1, 3;
- пр-т. Юрія Гагаріна, 3;
- вул. Алматинська, 34;
- вул. Маршала Якубовського, 1;
- вул. Бориса Житкова, 34/1, 3;
- пров. Балтійський, 2;
- вул. Генерала Наумова з 2 по 58, 13;
- вул. Василя Степанченка 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- вул. Малинська;
- вул. Григоровича-Барського, 4, 5;
- вул. Миколи Ушакова, 34, 34А;
- вул. Левка Мацієвича, 5.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Київводоканал перепрошує за тимчасові незручності.
Більш детальну інформацію можна дізнатися, зателефонувавши до диспетчерської служби Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01.