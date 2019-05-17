  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    День Європи: як зміниться рух транспорту у центрі Києва (схеми)

    • Розсилка
    День Європи: як зміниться рух транспорту у центрі Києва (схеми)

    На Софійській площі буде заборонено рух усіх видів транспорту

    19 травня із 19:30 до 21:30 у зв’язку із проведенням заходів із нагоди відзначення Дня Європи на Софійській площі із відповідною забороною руху всіх видів транспортних засобів уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською та на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською), вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    Читайте також

    19 травня із 19:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 21:30) рух транспорту організовується наступним чином:

    • тролейбуси маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
    1_05.

    • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
    2_06.

    • автобуси маршруту № 24 – від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Льва Толстого»;
    3_04.

    • автобуси маршруту № 114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Льва Толстого».
    4_04.

    Як повідомлялося, цього року темою святкування Дня Європи в Києві обрано 1000-ліття з початку правління Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого. З програмою заходів можна ознайомитися тут.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт свята Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ