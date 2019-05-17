День Європи: як зміниться рух транспорту у центрі Києва (схеми)



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На Софійській площі буде заборонено рух усіх видів транспорту

19 травня із 19:30 до 21:30 у зв’язку із проведенням заходів із нагоди відзначення Дня Європи на Софійській площі із відповідною забороною руху всіх видів транспортних засобів уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською та на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською), вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

19 травня із 19:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 21:30) рух транспорту організовується наступним чином:

тролейбуси маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси маршруту № 24 – від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Льва Толстого»;

автобуси маршруту № 114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Льва Толстого».

Як повідомлялося, цього року темою святкування Дня Європи в Києві обрано 1000-ліття з початку правління Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого. З програмою заходів можна ознайомитися тут.