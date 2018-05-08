День пам'яті і примирення: Порошенко відкрив фотовиставку «Герої»

На фото зображені герої сучасності – хлопця, які зараз обороняють кордони нашої держави, а також герої Другої світової війни

8 квітня на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» відбулися урочисті заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення. Під час заходів президент України Петро Порошенко відкрив фотовиставку «Герої». «Дуже важливо відкривати і гортати маловідомі сторінки



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Петро Порошенко

На фото зображені герої сучасності – хлопця, які зараз обороняють кордони нашої держави, а також герої Другої світової війни

8 квітня на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» відбулися урочисті заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення. Під час заходів президент України Петро Порошенко відкрив фотовиставку «Герої».

«Дуже важливо відкривати і гортати маловідомі сторінки історії, зміцнювати зв’язок поколінь наших українських воїнів… Учасників Другої світової війни у складі Червоної армії, армій держав Антигітлерівської коаліції, рухів опору в окупованих нацистами країнах… Української повстанської армії та захисників України із Збройних Сил, Національної гвардії, інших формувань», - наголосив президент Петро Порошенко під час відкриття фотовиставки «Герої».

Глава держави, подякував присутнім членам авторського колективу цього проекту – представникам громадських об’єднань Центр мілітарної історії та Департамент воєнно-культурної антропології, історикам провідних наукових установ України.

«Виставка, створена вами, наочно демонструє загальносвітовий масштаб участі українців у Другій світові війні. Ми бачимо чіткі важливі паралелі між трагічними подіями 30-40-их років минулого століття та важкими випробуваннями сучасності», - наголосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив: «Маємо знати й пам’ятати про усіх, хто мужньо боронив рідну землю. Хто билися у «котлах» та виривалися з них, форсували Дніпро, долали карпатські перевали, нищили нацистів у лавах УПА».

«Українська молодь повинна знати про подвиги тисяч українців на всіх без виключення фронтах Другої світової: в небі Британії, пісках Північної Африки, на пляжах Нормандії, островах Тихого океану. Усі вони наші герої», - зазначив він.

«Впродовж історії українці зі зброєю в руках боронили свою рідну землю від ворожих зазіхань. Нерозривним є зв’язок усіх поколінь захисників України. Починаючи від дружинників княжої доби, козаків… Героїв, які захищали рідну землю в роки Української національної революції початку минулого століття, Другої світової війни, визвольних змагань Української повстанської армії», - додав Глава держави.

Президент підкреслив, що і зараз сучасні захисники боронять Україну від російської агресії.

«Цими днями ми вшановуємо пам’ять оборонців України, які боролися і перемагали на різних землях і континентах в різні часи. Під час Другої світової війни – найкривавішої в історії людства», - сказав він.

Президент підкреслив, що Друга світова залишила по собі на українській землі двадцять вісім тисяч братських могил. «У них вічним сном спочивають ті, чиї душі відлетіли у страшному вирі смертельних боїв, відступів, оточень, проривів, «котлів», у гестапівських катівнях і концтаборах, на тернистих біженських шляхах», - зазначив Петро Порошенко.

На виставці представлені 12 фотографій. На фото зображені герої сучасності – хлопця, які зараз обороняють кордони нашої держави, а також герої Другої світової війни. Виставка триватиме ще декілька днів.

«Наприкінці минулого місяця за моїм наказом начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко затвердив Програму заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій у Збройних Силах України. Армію остаточно очистять від усіх небезпечних рудиментів радянсько-російської ідеології, які негативно впливають на бойовий дух українського війська. Вони паморочать нам голову облудними пропагандистськими штампами, покликаними тримати нас на ментальній орбіті Росії», - наголосив Петро Порошенко.

«У нашому військовому календарі не має бути нічого спільного з країною-агресором», - підкреслив Глава держави.

Президент особливо відзначив, що за чотири роки в Україні було здійснено низку ефективних, результативних кроків, які зміцнили нашу національну ідентичність.

«Ми повертаємося до своїх витоків та власної української історії. Політика історичної пам’яті знову стала українською», - підкреслив він.

Петро Порошенко нагадав, що ще у 2014 році було покладено край «давній і дивній традиції святкувати головне військове свято в унісон з країною-агресором». «Саме тоді я скасував «Дєнь защітніка Атєчєства» і запровадив День захисника України, призначивши його на 14 жовтня – козацьке свято Покрови», - зазначив Президент.

За його словами, також 21 листопада минулого року вперше відзначали День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. «Раніше його святкували 2 серпня, не замислюючись, що то лише дата першого стрибка парашутистів в Московському військовому окрузі», - нагадав президент.

Глава держави також зазначив: «Наприкінці квітня своїм Указом встановив новий День українського прикордонника. Рівно сто років тому Слов'янська група Окремої Запорізької дивізії Армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон України з військом донським. І тепер День прикордонника – 30 квітня».

Нагадаємо, цього року світ відзначає 73-ю річницю перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. 8 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення, визначений Резолюцією Генеральної асамблеї ООН, та 9-го травня – День перемоги над нацизмом.