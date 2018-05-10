Депутата райради на Київщині затримано на хабарі

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Затримання депутата Богуславської районної ради

Депутат обіцяв за винагороду посприяти в передачі в оренду земельної ділянки площею 30 га

Сьогодні, 10 травня, в рамках відкритого кримінального провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди, біля адмінбудівлі Богуславської районної ради під час передачі 7 тисяч доларів США затримано 61-річного посадовця. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Загальна сума хабара, яку вимагав службовець від директора одного з товариств, мала бути вдвічі більшою. Депутат обіцяв посприяти в передачі в оренду земельної ділянки площею 30 га», - йдеться в повідомленні.

Детективи Слідчого управління Київщини спільно з працівниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували факт вимагання неправомірної вигоди.

Тривають слідчі дії.

Працівникові райради загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.