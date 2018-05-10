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    Депутата райради на Київщині затримано на хабарі

    • Сьогодні, 17:08
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    Затримання депутата Богуславської районної ради
    Затримання депутата Богуславської районної ради

    Депутат обіцяв за винагороду посприяти в передачі в оренду земельної ділянки площею 30 га

    Сьогодні, 10 травня, в рамках відкритого кримінального провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди, біля адмінбудівлі Богуславської районної ради під час передачі 7 тисяч доларів США затримано 61-річного посадовця. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Загальна сума хабара, яку вимагав службовець від директора одного з товариств, мала бути вдвічі більшою. Депутат обіцяв посприяти в передачі в оренду земельної ділянки площею 30 га», - йдеться в повідомленні.

    Детективи Слідчого управління Київщини спільно з працівниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували факт вимагання неправомірної вигоди.

    Тривають слідчі дії.

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    Депутата райради на Київщині затримано на хабарі
    Депутата райради на Київщині затримано на хабарі
    Депутата райради на Київщині затримано на хабарі
    Депутата райради на Київщині затримано на хабарі

    Працівникові райради загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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