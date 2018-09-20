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    Депутати хочуть збільшити швидкість руху у Києві до 80 км/год

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    Депутати хочуть збільшити швидкість руху у Києві до 80 км/год

    На 22 столичних дорогах можуть дозволити їздити зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня по 1 листопада

    Сьогодні, 20 вересня, на пленарному засіданні Київради депутати мають розглянути питання щодо збільшення швидкості на основних магістралях Києва.

    Згідно з проектом, на 22 міських дорогах буде дозволено їздити зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня по 1 листопада.

    Зокрема збільшити швидкість руху можуть на наступних ділянках:

    • просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до
    • вул. Чорнобильської);
    • Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину
    • з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського
    • проспекту);
    • вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови
    • проведення капітального ремонту проїзної частини);
    • Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
    • просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);
    • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
    • просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного (Московського) мосту);
    • просп. Ватутіна (від Північного (Московського) мосту до Керченської площі);
    • вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до
    • вул. Електриків);
    • Наддніпрянське шосе;
    • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
    • Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
    • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
    • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської
    • площі);
    • бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);
    • просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та
    • від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови
    • проведення капітального ремонт проїзної частини);
    • бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
    • вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
    • просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);
    • просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)
    • вул. Борщагівська;
    • просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

    Як відомо, зараз обмеження швидкості становить 50 км/год.

     

    Джерело: Хмарочос

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