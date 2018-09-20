Депутати хочуть збільшити швидкість руху у Києві до 80 км/год
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Розсилка
На 22 столичних дорогах можуть дозволити їздити зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня по 1 листопада
Сьогодні, 20 вересня, на пленарному засіданні Київради депутати мають розглянути питання щодо збільшення швидкості на основних магістралях Києва.
Згідно з проектом, на 22 міських дорогах буде дозволено їздити зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня по 1 листопада.
Зокрема збільшити швидкість руху можуть на наступних ділянках:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до
- вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину
- з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського
- проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови
- проведення капітального ремонту проїзної частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного (Московського) мосту);
- просп. Ватутіна (від Північного (Московського) мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до
- вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської
- площі);
- бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та
- від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови
- проведення капітального ремонт проїзної частини);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);
- просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)
- вул. Борщагівська;
- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).
Як відомо, зараз обмеження швидкості становить 50 км/год.
Джерело: Хмарочос