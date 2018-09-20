Депутати хочуть збільшити швидкість руху у Києві до 80 км/год



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На 22 столичних дорогах можуть дозволити їздити зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня по 1 листопада

Сьогодні, 20 вересня, на пленарному засіданні Київради депутати мають розглянути питання щодо збільшення швидкості на основних магістралях Києва.

Згідно з проектом, на 22 міських дорогах буде дозволено їздити зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня по 1 листопада.

Зокрема збільшити швидкість руху можуть на наступних ділянках:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до

вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину

з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського

проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови

проведення капітального ремонту проїзної частини);

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного (Московського) мосту);

просп. Ватутіна (від Північного (Московського) мосту до Керченської площі);

вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до

вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської

площі);

бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та

від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови

проведення капітального ремонт проїзної частини);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);

просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)

вул. Борщагівська;

просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Як відомо, зараз обмеження швидкості становить 50 км/год.

Джерело: Хмарочос