Ділки у погонах робили наркоманів з військових, які приїхали на навчання



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Затримання підозрюваних

Військова прокуратура затримала злочинну озброєну групу наркоділків у погонах

Вночі 8 вересня військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України затримано злочинну групу у складі двох військовослужбовців однієї з військових частин Збройних сил України та цивільної особи. Про це інформує прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

За її даними, затримання відбулося безпосередньо після збуту психотропної речовини «амфетамін» у кількості 50 г.

«Наркоділки в погонах закуповували наркотики в Києві, після чого поширювали їх серед військовослужбовців строкової та контрактної служби в навчальному центрі ЗСУ на Чернігівщині. Операцію сплановано та проведено за сприяння військового командування з метою викриття поширювачів наркотичних засобів», - сказано у повідомленні.

Затримання проводилось спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області та оперативними працівниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області.

Також протягом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, військовою прокуратурою задокументовано факт продажу вищевказаними правопорушниками у період серпня – вересня 2018 року психотропної речовини «амфетамін» у кількості 100 г.

Під час проведення обшуку місць проживання, а також транспортних засобів затриманих осіб, вилучено 97 патронів до автоматичної вогнепальної зброї, 15 одиниць вибухових пакетів, 11 димових шашок, 3 поліетиленові пакети з речовиною зовні схожою на наркотичний засіб «канабіс», а також психотропну речовину «амфетамін» у кількості 200 г.

На даний час двом учасникам злочинного угрупування готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, а третьому їх спільнику - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 307 КК України. Також готується клопотання до суду про обрання відносно всіх підозрюваних запобіжного заходу у виді взяття під варту.