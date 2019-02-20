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    Директор «Київхліба» пояснив, чому погіршується якість хліба

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    Директор «Київхліба» пояснив, чому погіршується якість хліба

    Від якості борошна залежить якість хлібу

    Якісь хліба погіршується, тому що Україна відправляє на експорт якісніше борошно. Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів директор фірмової мережі компанії «Київхліб» Ярослав Федоренко.

    «Основною сировиною для хліба є борошно. І від якості борошна залежить якість хліба», – зазначив він.

    «Уже давно зерно і борошно є експортними продуктами. І відповідні підприємства намагаються експортувати максимально якісну сировину. Тобто усе найкраще йде», – пояснив Федоренко.

    «Відповідно, якість хліба на ринку залежить від якості зерна, врожаю або неврожаю зерна», – додав він.

    Як повідомлялося, хлібний кошик за 2018 рік подорожчав на 22%, або на 12,5 грн. Експерти прогнозують, що цього року зростання вартості хліба в Україні продовжиться

    Мер столиці Віталій Кличко заявив, що програма продажу соціального хліба у Києві діятиме мінімум до 2020 року. Підписано меморандум про співпрацю між Департаментом промисловості та розвитку підприємництва, Департаментом соціальної політики КМДА та приватним акціонерним товариством «Київхліб», який вступив у дію з 5 грудня 2018 року. 

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