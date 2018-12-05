Столична влада продовжила програму продажу соціального хліба



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ПАТ «Київхліб» зобов’язалося встановити єдину знижку для всіх покупців у розмірі 25% від середньоринкової вартості на три види хліба

Соціальний хліб реалізовуватиметься у 150 об’єктах роздрібної торгівлі, встановлених в рамках раніше укладених інвестиційних договорів

Програма продажу соціального хліба у Києві діятиме мінімум до 2020 року. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко після підписання меморандуму про співпрацю між Департаментом промисловості та розвитку підприємництва, Департаментом соціальної політики КМДА та приватним акціонерним товариством «Київхліб». Меморандум вступає в дію з 5 грудня цього року.

«Ми розуміємо, наскільки сьогодні важливо підтримувати соціально незахищених громадян і шукаємо всі можливі механізми для цього. Протягом останніх кількох років у столиці для пільгових категорій мешканців, у спеціальних точках продажу, був найдешевший хліб в Україні. І чимало киян користувалися цієї програмою, - зазначив Кличко. - Тому ми домовились про продовження реалізації хлібу в столиці за спеціальними, зниженими цінами у 150 об’єктах роздрібної торгівлі, встановлених в рамках раніше укладених інвестиційних договорів».

За його словами ПАТ «Київхліб» зобов’язалося встановити єдину знижку для всіх покупців у розмірі 25% від середньоринкової вартості на продукцію, що користується у киян найбільшим споживчим попитом, а саме: батон «Фірмовий», хліб «Фірмовий український» та хліб пшеничний «Фірмовий».

Також для впорядкування механізмів надання пільг та розвитку безготівкових розрахунків, сторони домовилися щодо подальшого впровадження пластикової картки «Картка киянина» в рамках соціального проекту. Після встановлення терміналів для ідентифікації категорії пільговика, знижка надаватиметься пред'явникам картки та буде диференційованою - відповідно до пільгової категорії складатиме від 20 до 70% вартості виробу. Термінали «Ощадбанку» в точках продажу «Київхліба» встановлять протягом найближчого місяця.