Для київського метро придбають півсотні вагонів за 50 млн грн



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Кошти на придбання нових вагонів надасть ЄБРР

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили проект рішення, який має на меті поповнити парк рухомого складу метрополітену новенькими сучасними вагонами.

У мерії кажуть, це забезпечить більш якісне та швидше переміщення містом. А також дозволить зменшити навантаження на наземний транспорт, що у свою чергу покращить екологічну ситуацію в столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Торік Київським метрополітеном перевезено майже 500 мільйонів пасажирів. Інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину «пік» на лінії випускається 546 вагонів. Зважаючи на попит даного виду транспорту, місту необхідні додаткові одиниці. Столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро», – розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену, у рамках відповідної угоди, може надати Європейський банк реконструкції та розвитку.

Проект рішення мають винести на одне із засідань Київради.

Нагадаємо, днями було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро.