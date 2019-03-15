ЄБРР виділить Києву 320 млн євро



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Підписання Меморандуму про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку

За кошти ЄБРР буде втілено важливі інфраструктурні проекти в столиці

Мер Києва Віталій Кличко підписав Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста».

Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці, повідомляє прес-служба мера.

Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа», капітальний ремонт мосту Метро.

«Нами спільно було відібрано 4 проекти зі сфери транспортної інфраструктури, які ми можемо реалізувати протягом 2019-2020 років. Буквально днями Кредитний комітет ЄБРР затвердив концепції проектів на орієнтовну загальну вартість у 320 млн євро. Після підписання Меморандуму ми маємо підготувати всі необхідні документи та узгодити ці проекти. Тоді будуть підписані кредитні угоди та розпочнемо тендерні процедури», - зазначив Кличко.

За його словами, це вже другий етап співробітництва з ЄБРР. На сьогодні в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку в столиці реалізуються два проекти щодо оновлення рухомого складу громадського транспорту. Один - на 60 млн євро для КП «Київпастранс» із закупівлі 185 автобусів та 202 тролейбусів. А також на 40 млн євро для КП «Київський метрополітен» - закупівля 50 вагонів метро. Ці проекти діятимуть до 2021 року.

Кличко зазначив, що іншим, не менш важливим проектом, буде модернізація системи централізованого теплопостачання столиці, що передбачає позику КП «Київтеплоенерго» на суму до 140 млн євро під гарантію Київської міської ради.

«Концепції цих проектів затверджено в межах регіональної політики Програми «Зелені Міста», яка передбачає допомогу ЄБРР у фінансуванні пріоритетних проектів екологічної інфраструктури, у здійсненні стратегічного планування. А також - технічного сприяння та донорської підтримки», - підкреслив мер столиці.

В рамках Програми «Зелені міста», яка допомагає впроваджувати екологічні технології, окрім фінансових ресурсів, ЄБРР надає містам-партнерам підтримку у розробці та реалізації плану дій «Зелені міста». А також - допомогу у визначенні інвестиційних програм та отриманні донорської допомоги.