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    До анексованого Криму прибула група французьких політиків

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    <span>Тьєррі Маріані привіз до Криму нову делегацію прихильників агресивної політики Кремля</span> - До анексованого Криму прибула група французьких політиків
    Тьєррі Маріані привіз до Криму нову делегацію прихильників агресивної політики Кремля

    Всього у складі французької «делегації» 11 політиків, очолює яких президент Асоціації «Франко-російський діалог»

    Ввечері 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків: літак з членами «делегації» приземлився в аеропорту Сімферополя.

    Про це передає підконтрольне окупаційній владі агентство «Крыминформ».

    Всього у складі французької «делегації» 11 політиків, очолює яких президент Асоціації «Франко-російський діалог», екс-міністр транспорту Франції Тьєррі Маріані.

    Зазначається, що серед «гостей» з Франції також два журналіста — репортер журналу Éléments Крістоф Лафосс і репортер телеканалу TV Libertés Гійом Санжорж.

    Французькі політики планують зустрічі з депутатами «Державної ради Криму» і «Законодавчих зборів Севастополя», а також з главами двох російських суб'єктів.

    Планується, що політики також візьмуть участь у «святкових заходах на честь п'ятиріччя возз'єднання Криму з Росією».

    Зазначається, що Тьєррі Маріані вже неодноразово був на півострові після анексії Криму.

    В анексованому Криму 16 березня плануються «святкові заходи» у зв'язку з річницею анексії півострова.

    Нагадаємо, 26 вересня 2017 року у французькому Марселі відкрили представництво самоназваної «ДНР» попри позицію МЗС Франції. Очолив його місцевий ультраправий політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон.

    У червні цього року прокуратура Франції звернулась до суду і закликом закрити так зване «представництво» «ДНР».

    Французьке «представництво» «ДНР» зареєстровано як громадська організація. МЗС Франції не визнає його діяльності та вважає нелегітимним.

    МЗС Крим прокуратура ДНР Франція літак президент
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