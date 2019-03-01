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    До Бортницької станції аерації здійснено залповий скид нечистот

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    Недобросовісні асенізатори зливають стоки в непередбачених для цього місцях - До Бортницької станції аерації здійснено залповий скид нечистот
    Недобросовісні асенізатори зливають стоки в непередбачених для цього місцях

    Недобросовісні асенізатори незаконно здійснюють залпові скиди стоків в безпосередній близькості від очисної станції

    На очисні споруди Бортницької станції аерації (БСА) знову надійшли стоки зі значним перевищенням нормативних скидів в каналізаційну мережу. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

    Наприкінці лютого на каналізаційній насосній станції БСА за результатами аналізів було виявлено надходження стічних вод з перевищенням в 4 рази показників азоту амонійного - 81,1 мг/дм3 (норма - 20мг/дм3). Основна причина таких перевищень концентрації - недобросовісні асенізатори, які незаконно здійснюють залпові скиди стоків в безпосередній близькості від БСА, зазначили в «Київводоканалі».

    «Залповий скид - це скид стічних вод в каналізацію з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання. Такі скиди виводять з ладу каналізаційні колектори та обладнання на насосних станціях, потребують збільшення витрат на очищення. Злив стоків асенізаторами має здійснюватися виключно на спеціальних зливних станціях, що є на балансі Київводоканалу. На таких станціях перед потраплянням на споруди БСА стічні води розбавляються до необхідної концентрації», - пояснили в компанії.

    Крім залпових скидів в каналізацію недобросовісні асенізатори зливають стоки в інших непередбачених для цього місцях, чим завдають велику шкоду навколишньому середовищу. Є випадки зливу фекалій у найближчих лісах, посадках, на полях та пустирях, а також в  дощову каналізацію, яка не передбачає очистку стоків, розповіли в «Київводоканалі».

    «Деякі асенізатори примудряються зливати стоки у магістральний канал БСА, по якому вже очищена вода подається зі станції до Дніпра», - обурені в компанії.

    «Київводоканал» закликає мешканців столиці та передмістя користуватися послугами виключно тих асенізаторів, які мають договір з «Київводоканалом». Це стосується мешканців приватного сектору, де немає централізованої каналізації.

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