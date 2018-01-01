До Києва повернулись 10 українських моряків, які з серпня перебували у Сирії

Моряки прибули літаком в аеропорт «Київ»

Десятеро українських моряків, які з серпня перебували на арештованому судні у порту Сирії, повернулись до України. Моряки прибули літаком в аеропорт «Київ». Команда з 10 чоловіків, які 4 місяці перебували у порту сирійского міста Тартус, прибула до України завдяки втручанню українського МЗС. Раніше сьогодні українців із Сирії



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У Сирії через борги судновласника застрягли 10 моряків з України

Моряки прибули літаком в аеропорт «Київ»

Десятеро українських моряків, які з серпня перебували на арештованому судні у порту Сирії, повернулись до України.

Моряки прибули літаком в аеропорт «Київ».

Команда з 10 чоловіків, які 4 місяці перебували у порту сирійского міста Тартус, прибула до України завдяки втручанню українського МЗС.

Раніше сьогодні українців із Сирії перевезли до Лівану. Посол в Лівані домігся того, щоб їм віддали паспорти. За кошт посольства екіпаж судна посадовили на літак і відправвили додому.

Декого з моряків зустрічали рідні. Наразі українці роз'їжджаються по домівках. Переважна більшість моряків — з Херсону.

Ще один член команди — українець — покинув судно за станом здоров'я, він повернувся додому місяць тому.

Нагадаємо, у Сирії в порту Тартус на арештованому судні знаходяться 10 українських моряків, які не можуть повернутися через борги судновласника.

Про це повідомив керівник проектів одеської благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» Андрій Шевченко.

Напередодні до організації звернулися родичі моряків.

За словами Шевченка, українці 4 місяці тому уклали контракт із турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, до Лівану — на борт судна. Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії. Капітан порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб «вони сиділи на борту і не вешталися десь».

Крім того, з'ясувалося, що судно і його судновласник під загрозою санкцій за неодноразові заходження в окупований Крим.

Зарплату морякам не виплачують. Борг вже перевищив $50 тисяч.

Після втручання українських дипслужб вдалося домогтися того, щоб на борт хоча б в мінімальному обсягу поставлялися вода і провізія.

Шевченко пояснив, що українці не можуть повернутися на батьківщину, оскільки капітан порту не дає дозвіл залишити борт судна, тому що некероване воно створює пряму загрозу судноплавству і екології.

Джерело: Громадське