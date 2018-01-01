У Сирії через борги судновласника застрягли 10 моряків з України

Капітан порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати

У Сирії в порту Тартус на арештованому судні знаходяться 10 українських моряків, які не можуть повернутися через борги судновласника. Про це повідомив керівник проектів одеської благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» Андрій Шевченко. Напередодні до організації звернулися родичі моряків. За словами Шевченка,



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Капітан порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати

У Сирії в порту Тартус на арештованому судні знаходяться 10 українських моряків, які не можуть повернутися через борги судновласника.

Про це повідомив керівник проектів одеської благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» Андрій Шевченко.

Напередодні до організації звернулися родичі моряків.

За словами Шевченка, українці 4 місяці тому уклали контракт із турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, до Лівану — на борт судна. Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії. Капітан порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб «вони сиділи на борту і не вешталися десь».

Крім того, з'ясувалося, що судно і його судновласник під загрозою санкцій за неодноразові заходження в окупований Крим.

Зарплату морякам не виплачують. Борг вже перевищив $50 тисяч.

Після втручання українських дипслужб вдалося домогтися того, щоб на борт хоча б в мінімальному обсягу поставлялися вода і провізія.

Шевченко пояснив, що українці не можуть повернутися на батьківщину, оскільки капітан порту не дає дозвіл залишити борт судна, тому що некероване воно створює пряму загрозу судноплавству і екології.

«Чекаємо реакцію на дії посередника при працевлаштуванні з боку Міністерства соціальної політики та правоохоронних органів України», — додав він.

Джерело: УНІАН